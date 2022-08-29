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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЕЛОРУССКИХ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК В 2023 ГОДУ УВЕЛИЧИТСЯ НА 25%


14:38 29.08.2022

Объем финансирования белорусских научных разработок в 2023 году увеличится на 25% и составит более Br500 млн. Об этом в программе "Неделя" на телеканале СТВ рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков.

"Планирование бюджета на следующий год на уровне комитета закончено. Мы констатируем увеличение объема финансирования на 20-25%, он составит около Br506 млн. Это только бюджетное финансирование. Есть еще инновационные фонды. По итогам этого года их объем составляет примерно Br450 млн", - сказал Сергей Шлычков, слова которого цитирует сайт ГКНТ.

Сергей Шлычков также добавил, что белорусские ученые работают по импортозамещению

"И наш государственный комитет, и Национальная академия наук, и все научные организации в структуре Министерства образования вовлечены в работу по импортозамещению полностью. Нами обработаны порядка 2,5 тыс. позиций по критическому импорту, которые получили от наших отраслевых госорганов. На каждую такую позицию, если исследования проводились в нашей стране, мы отдали от 5 до 25 соответствующих записей из госреестра. Мы занимаемся этой работой в том числе и с коллегами из России. В данном случае стоит вопрос о создании кооперационных цепочек в рамках Союзного государства", - заключил он.
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