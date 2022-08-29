Грузооборот транспорта Гродненской области в январе-июле 2022 г. составил 1 449,9 млн тонно-километров, или 75,5% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот за семь месяцев текущего года составил 442 млн пассажиро-километров, или 102,9% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 60,4 млн человек, или 97,2% к январю-июлю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.