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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ РУХНУЛ НА 24,5%
13:53 29.08.2022
Грузооборот транспорта Гродненской области в январе-июле 2022 г. составил 1 449,9 млн тонно-километров, или 75,5% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот за семь месяцев текущего года составил 442 млн пассажиро-километров, или 102,9% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 60,4 млн человек, или 97,2% к январю-июлю 2021 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.
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