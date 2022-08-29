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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ВЫЯВИЛО НАРУШЕНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ТОВАРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В 32 МАГАЗИНАХ


13:44 29.08.2022

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушения ценообразования на товары для школьников в 32 магазинах из 137 проверенных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, имели место случаи превышения торговой надбавки в размере до 46,2% на чулочно-носочные изделия для детей и обувь до 68,8% (предусмотрено не более 30%).

Несоблюдение рекомендованных МАРТ торговых надбавок были выявлены у отдельных индивидуальных предпринимателей. Так, например, допущена реализация рюкзаков, портфелей, ранцев с торговой надбавкой – до 470%, обуви для девочек – до 207%, брюк, сорочек, пиджаков, рубашек для мальчиков – до 83%, блузок и юбок для девочек – до 68%.

К лицам, допустившим нарушения, будут применены меры административной ответственности в соответствии с законодательством.

МАРТ обращает внимание, что административная ответственность за нарушения законодательства о ценах и ценообразовании предусмотрена статьей 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Так, за нарушение установленных предельных надбавок на физическое лицо налагается штраф в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - в двукратном размере от суммы завышения цены.
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