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ЭКОНОМИКА РБ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО 10 КМ ГАЗОПРОВОДОВ
13:39 29.08.2022
В первом полугодии 2022 года в Беларуси построено 10 км газопроводов высокого и среднего давления. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, за январь-июнь в республике построено и реконструировано 660 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, выполнены работы по замене и строительству 77 км тепловых сетей, газифицировано природным газом более 6,6 тыс. квартир.
На Минской ТЭЦ-3 введен в эксплуатацию турбоагрегат мощностью 115 МВт, продолжаются работы по строительству пиково-резервных энергоисточников, реконструкции подстанций 110 кВ «Северо-Западная» и «Аульс», других энергообъектов.
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