В январе-июле 2022 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 10 934,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января-июля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 98,2%, в обрабатывающей промышленности – 95%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 96% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 95%.