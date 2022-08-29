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ЭКОНОМИКА РБ
СЗАО «БЕЛДЖИ» С СЕНТЯБРЯ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ С ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКОЙ
12:30 29.08.2022
СЗАО «БелДжи» по производству легковых автомобилей с сентября 2022 года начнет работать на полную мощность. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Нам удалось с нашими китайскими партнерами снять практически все вопросы, и с сентября завод начинает работать на полную мощность. Я проводил видео-конференц-связь с нашими партнерами, они подтвердили все необходимые машинокомплекты по этому году. Мы будем продолжать работу в этом направлении», - сказал Пархомчик.
По его словам, продолжаются переговоры с партнерами РФ и Ирана по развитию производства легковых автомобилей.
«Создана рабочая группа наших специалистов, включая госсектор и частные компании, которые отрабатывают легковой автомобиль. Понятно, что это будет электрокар или гибридное исполнение. Но основное направление – электротранспорт», - сказал Петр Пархомчик.
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