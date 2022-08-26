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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СНИЖЕНИЕ ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УСКОРИЛОСЬ ДО 4,6%
11:32 29.08.2022
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-июль 2022 г. в текущих ценах составил 11 083,8 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 4,6% меньше к уровню января-июля 2021 г.
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