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ЭКОНОМИКА РБ
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕГПРОМ» ПРЕДСТАВИЛ БОЛЕЕ 200 МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ ДЕЛОВОГО СТИЛЯ НА ФОРУМЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
11:15 29.08.2022
Концерн «Беллегпром» совместно с подшефной столичной школой № 101 провел выставочно-образовательный форум «Деловой фест» для представителей учреждений образования Московского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в программе мероприятия была образовательная сессия от руководителя дизайн-центра «Камволь», члена Союза дизайнеров Беларуси Эльвиры Жвиковой и выставка-продажа одежды делового стиля.
«Сегодня мы хотели бы побыть педагогами для педагогов, рассказать и показать, как выглядеть стильно и актуально. Ведь учитель для ребят в школе — это не только кладезь знаний, но и образец для подражания, в стиле в том числе. На выставке-продаже представлено более 200 моделей изделий делового стиля, которые, уверена, придутся по душе участникам мероприятия и украсят педагогов в новом учебном году. Презентуем здесь и аксессуары от компании „Галантэя”, которые могут стать элегантными акцентами деловых образов», – рассказала заместитель председателя концерна «Беллегпром» Наталия Мурашко.
Она отметила, что такое мероприятие – продолжение ряда фэшн-мероприятий, которые концерн уже провел для педагогических работников.
«В апреле совместно с Национальной школой красоты мы уже презентовали коллекции одежды для педагогов, а в мае на базе Национального центра творчества детей и молодежи провели выставку-презентацию деловой одежды для более чем 500 представителей учреждений образования столицы», – добавила зампредседателя.
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