В январе-июле 2022 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2133,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 90,9% к уровню января-июля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2 063,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 90,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 163,2 тыс. тонн, молока – 840 тыс. тонн, яиц получено 274,5 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,3% молока и 81,6% производства яиц.

На 1 августа 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 681,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 218,7 тыс. голов. Численность свиней составила 573,5 тыс. голов.

На 1 августа 2022 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 19,1% площадей, подлежащих уборке. Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 326,2 тыс. тонн при средней урожайности 54,7 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 августа 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 864,6 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 659,6 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 13,8 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 13,1 центнера.