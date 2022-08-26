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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ИНТЕГРАЛ» ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ЗАВЕРШИЛО ЧЕТЫРЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
10:37 29.08.2022
ОАО «ИНТЕГРАЛ» за семь месяцев 2022 года завершены четыре опытно-конструкторские работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, разработаны и освоены в производстве филиала «Камертон» (Пинск) облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый ОРВУ-75 и устройство сигнальное звуковое «Сигнал-1». Выполнена ОКР «Разработать и освоить в производстве светильники подвесного и потолочного исполнения с условным наименованием «Фито»: изделия ДСП 07-3х40-001 УХЛ1, ДПП 07-3х40-001 УХЛ1, ДСП 07-5х30-001 УХЛ1, ДПП 07-5х30-001 УХЛ1 предназначены для освещения теплиц и доосвещения растений в осеннее-зимний и весенний периоды. Еще одна ОКР закончена в филиале НТЦ «Белмикросистемы»: разработана и освоена микросхема специализированного таймера К9014ХГ01Т.
В рамках раздела «Задельные работы» завершено выполнение первого этапа ОКР по двум темам: разработана конструкция и технология изготовления радиационно-стойкого линейного регулятора напряжения аналога LM137 и 16-ти элементной кремниевой фотодиодной линейки для рентгеновских сканеров. Экспериментальные образцы направлены на опробование.
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