За январь-июнь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гродненской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 15%, рентабельность продаж – 11,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2022 г. составила 4,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 13,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2022 г. составила 6,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 9% от общего объема кредиторской задолженности.