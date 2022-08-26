Минский метрополитен с 29 августа 2022 года переходит на зимний режим работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в связи с сезонным изменением пассажиропотоков с 29 августа на осеннее-зимний период вносятся изменения в расписание движения поездов 1-й и 2-й линий метрополитена.

Так, интервал движения в утренние часы «пик» составит 2,0 минуты, в вечерние часы «пик» - 2,5 минуты.