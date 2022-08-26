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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕМП РОСТА ЭКСПОРТА ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СОСТАВИЛ 134,7%


18:00 26.08.2022

Темп роста экспорта по холдингу «Белресурсы» за январь-июль 2022 года составил 134,75% к 2021 году при задании 102,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, экспортировано продукции на $20 524,5 тыс.

Чистая прибыль в целом по холдингу «Белресурсы» за январь-июль 2022 года составила 10 260,6 тыс. рублей.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг за январь-июль 2022 года составила 394 152,3 тыс. рублей и возросла на 112% к аналогичному уровню 2021 года, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 245 309,1 тыс. рублей, или 75,84% к 2021 г. в сопоставимых условиях.

Прибыль от реализации в целом по холдингу «Белресурсы» составила 25 844,6 тыс. рублей.

Рентабельность продаж - 6,56% при доведенном задании 3,6%.

В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 158,8 тыс. рублей на 1 работника, или 112,8% к 2021 году, по добавленной стоимости –28,2 тыс. рублей на 1 работника, или 115% к 2021 году.

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы за январь-июль 2022 года по выручке (по организациям, применяющим данный показатель) – 0,971, по добавленной стоимости (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,060.
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