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ЭКОНОМИКА РБ


НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО БИЗНЕСА МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ ПРЕДСТАВИЛИ В МИНСКЕ


17:39 26.08.2022

В Минске при поддержке Сбера (Беларусь) 25 августа в рамках выставки-презентации «Содружество» участникам и гостям была представлена новая осенняя коллекция самых актуальных для белорусского бизнеса маркетинговых решений.

В течение дня на выставочной зоне мероприятия в пространстве Dogma Hub были развернуты стенды компаний-участников «Содружества», которые демонстрировали здесь свои лучшие маркетинговые решения, делились профессиональными секретами и практическими кейсами.

Выставка-презентация «Содружество» уже традиционно прошла под эгидой Сбера. Банк выступил Генеральным партнером мероприятия, а его представитель, директор Департамента маркетинга и PR Евгения Кильпеляйнен, присоединилась к деловой части программы и рассказала участникам о роли эмоционального интеллекта в управлении командой и продажах. В целом серию лекций и мастер-классов на тему «Жить и работать без стресса» составили выступления 15 ведущих специалистов в области маркетинга, рекламы, event и HR.

Так, независимый эксперт, бизнес-консультант в области стратегического HR-менеджмента, учредитель Центра исследований проблем управления человеческими ресурсами (HRMRH) Александр Мудрик, провел практический мастер-класс на тему «Бенчмаркинг – лучший инструмент менеджмента в неспокойные времена»; cооснователь компании «АйТи Аналитикс» Алина Лихненко рассказала о том, как CRM помогает сохранить контроль над бизнес-процессами в стрессовые периоды; эксперт и организатор ивентов в сфере digital-маркетинга Сергей Кузьменко поделился стратегиями и инструментами работы организации в современной цифровой среде.

Участники мероприятия участвовали в деловой игре «Форсайт» (ее модерировали владелец Центра корпоративного обучения АLIASGROUP Диана Тельная и владелец группы компаний «Нью-Тон» Ольга Колтунчик), а также в деловых Speed Dating для гостей «Содружества», чтобы обзавестись новыми полезными знакомствами и вдохновляющими идеями.
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