Заместитель начальника Витебской таможни Галина Прокоп 30 августа 2022 года проведет для физических и юридических лиц прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, задать вопросы, связанные с развитием таможенной инфраструктуры Витебской таможни, можно будет с 11:00 до 12:00 по номеру телефона 8 (0212) 35-02-05.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц при обращении на «прямую телефонную линию» необходимо сообщать следующие сведения: Ф.И.О., данные о месте жительства и (или) работы (учебы); представителям юридических лиц – Ф.И.О., наименование представляемого ими юридического лица и его юридический адрес.