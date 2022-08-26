ЭКОНОМИКА РБ

ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С ПЛАТЕЖАМИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

16:47 26.08.2022 Лукашенко поручил в ближайшее время решить проблемы с проведением платежей в условиях санкций. "Проблема даже не в поставках. Проблема небольшая есть с переводом денег. Бандиты. Понимаете. Товар взяли. Они готовы заплатить, но банки некоторые блокируют эти переводы и оплату. Решим и эту проблему. То есть нельзя отмахнуться от санкций и сказать: "Знаете, ничего не произошло". Нет, мы чувствуем воздействие на Беларусь санкций. Но у нас экономика такая, что все, что мы производим, - обувь, одежда, продукты питания, - все это мы производим. Все это нужно", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.