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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С ПЛАТЕЖАМИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ


16:47 26.08.2022

Лукашенко поручил в ближайшее время решить проблемы с проведением платежей в условиях санкций.

"Проблема даже не в поставках. Проблема небольшая есть с переводом денег. Бандиты. Понимаете. Товар взяли. Они готовы заплатить, но банки некоторые блокируют эти переводы и оплату. Решим и эту проблему. То есть нельзя отмахнуться от санкций и сказать: "Знаете, ничего не произошло". Нет, мы чувствуем воздействие на Беларусь санкций. Но у нас экономика такая, что все, что мы производим, - обувь, одежда, продукты питания, - все это мы производим. Все это нужно", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
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