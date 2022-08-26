Комитет государственного контроля Беларуси проверяет цены на школьные товары. Проверочными мероприятиями охвачено более 50 торговых объектов.

Ка сообщает Telegram-канал ведомства, проверка установила, что отдельные субъекты хозяйствования значительно превышают рекомендуемый в 30% уровень торговых надбавок. В основном превышение размера торговых надбавок допускают индивидуальные предприниматели на импортируемый ими детский товар.

Выявлены случаи установления надбавки в размере до 150% на джемперы, а на блузки, юбки и костюмы для девочек – до 190%. Был обнаружен факт торговой надбавки в 241% на брюки для мальчиков.

Контроль за формированием цен на школьные товары будет продолжен.