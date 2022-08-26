|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕН НА ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ТОРГОВЫЕ НАДБАВКИ ДОХОДИЛИ ДО 190% - КГК БЕЛАРУСИ
16:28 26.08.2022
Комитет государственного контроля Беларуси проверяет цены на школьные товары. Проверочными мероприятиями охвачено более 50 торговых объектов.
Ка сообщает Telegram-канал ведомства, проверка установила, что отдельные субъекты хозяйствования значительно превышают рекомендуемый в 30% уровень торговых надбавок. В основном превышение размера торговых надбавок допускают индивидуальные предприниматели на импортируемый ими детский товар.
Выявлены случаи установления надбавки в размере до 150% на джемперы, а на блузки, юбки и костюмы для девочек – до 190%. Был обнаружен факт торговой надбавки в 241% на брюки для мальчиков.
Контроль за формированием цен на школьные товары будет продолжен.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.08.2022
Курсы в банках
на 26.08.2022
Конвертация в банках
на 26.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте