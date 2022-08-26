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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНО ВПЕРВЫЕ ЗАМЕНИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ОПОРУ НА ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 0,4 КВ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
15:53 26.08.2022
В Гродно впервые произведена замена промежуточной опоры на воздушной линии электропередачи 0,4 кВ без отключения электроэнергии. Об этом сообщает Telegram-канал РУП «Гродноэнерго».
Согласно информации, железобетонная опора в районе частной застройки по ул. Просторная микрорайона Барановичи была повреждена транспортным средством и находилась в аварийном состоянии. Чтобы не создавать неудобства потребителям, работу решено было выполнить без отключения воздушной линии и оборудования – под напряжением.
Бригада Гродненского городского района электрических сетей приступила к замене опоры. Были выполнены все необходимые технические и организационные мероприятия, работы выполнялись в строгой последовательности, указанной в технологической карте, с соблюдением всех мер безопасности и на высоком профессиональном уровне.
Для минимизации отключений при проведении плановых и аварийно-восстановительных работ энергетики и далее будет расширять перечень выполняемых работ под напряжением.
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