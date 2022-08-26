В Гродно впервые произведена замена промежуточной опоры на воздушной линии электропередачи 0,4 кВ без отключения электроэнергии. Об этом сообщает Telegram-канал РУП «Гродноэнерго».

Согласно информации, железобетонная опора в районе частной застройки по ул. Просторная микрорайона Барановичи была повреждена транспортным средством и находилась в аварийном состоянии. Чтобы не создавать неудобства потребителям, работу решено было выполнить без отключения воздушной линии и оборудования – под напряжением.

Бригада Гродненского городского района электрических сетей приступила к замене опоры. Были выполнены все необходимые технические и организационные мероприятия, работы выполнялись в строгой последовательности, указанной в технологической карте, с соблюдением всех мер безопасности и на высоком профессиональном уровне.

Для минимизации отключений при проведении плановых и аварийно-восстановительных работ энергетики и далее будет расширять перечень выполняемых работ под напряжением.