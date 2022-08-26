Управление оперативных мероприятий ИМНС по Минску 29 августа 2022 года встретится с представителями крупнейших торгово-развлекательных центров столицы.

Как сообщает Telegram-канал Министерства по налогам и сборам Беларуси, на совещании речь пойдет об организации взаимодействия налоговых органов, заинтересованных арендаторов/собственников торговых объектов с целью обеспечения требований законодательства по вопросу приема наличных денежных средств.

«Формат мероприятия предполагает конструктивный диалог, в ходе которого планируется обсудить текущие проблемы, обменяться мнениями, а также рассказать присутствующим о приемах и методах (несекретную часть) выявления недобросовестных плательщиков», - говорится в сообщении МНС.