В Гомельской области розничный товарооборот в январе-июле 2022 года составил 4451,1 млн рублей, или 99% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,4% розничного товарооборота области, в январе-июле 2022 г. составил 4113,2 млн рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-июле 2022 г. составил 5 665,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,5% к уровню января-июля 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2022 г. составил 214,1 млн рублей, или 104,9% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2021 г.