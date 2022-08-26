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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ПРОСЕЛ НА 1%
14:16 26.08.2022
В Гомельской области розничный товарооборот в январе-июле 2022 года составил 4451,1 млн рублей, или 99% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,4% розничного товарооборота области, в январе-июле 2022 г. составил 4113,2 млн рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-июле 2022 г. составил 5 665,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,5% к уровню января-июля 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июле 2022 г. составил 214,1 млн рублей, или 104,9% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2021 г.
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