В июле 2022 года активность покупателей на рынке домов и дач под Минском медленно пошла на спад, а предложение по-прежнему остается рекордным.

Как пишет Realt.by, после непрерывного роста с начала года количество выставленных на продажу объектов к середине лета закрепилось около своих максимальных значений. С учетом опыта прошлых лет в последующие месяцы активность на рынке загородной недвижимости постепенно будет спадать вплоть до следующего года — число предложений, а также интерес покупателей, будут снижаться.

За последний месяц увеличилось число старых (до 2010 года постройки) домов и современных домов — на 3% в обоих случаях. Количество дач в продаже, напротив, снизилось на сопоставимый процент. Предложение «недостроев» и участков за месяц почти не изменилось.

Среди направлений заметнее остальных пополнились объектами Пуховичское (+4% к июню) и Раковское (+3%) направления. На Молодечненском и Брестском, напротив, отмечалось существенное сокращение числа предложений — на 3% для каждого.

Если говорить про активность покупателей на рынке загородной недвижимости в июле, то она пошла на спад. В Минском районе в сравнении с началом лета купили на 2% меньше объектов. В соседних районах снижение числа сделок за тот же период было еще более существенным — минус 18%.

В разрезе типов объектов динамика цен была разнонаправленной. По сравнению с июнем заметно прибавили в цене участки (+3%) и дачи (+3%), чуть дороже также стали современные дома — в среднем на1%. Старые дома, напротив, стали дешевле сразу на 6%, недостроенные дома — на 1%.

Количество домов, выставленных на продажу в Минске, демонстрировало положительную динамику — плюс 1% июню. Средняя цена на них за отчётный месяц в то же время снизилась на 1%: на данный момент средняя цена квадратного метра домов в столице составляет $1038.