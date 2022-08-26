Конкурс инвестпроектов малого и среднего бизнеса для оказания государственной финансовой поддержки объявлен в Витебской области.

Как сообщается на сайте Витебского облисполкома, государственная финансовая поддержка предоставляется субъектам малого предпринимательства Витебской области, а также дополнительно субъектам среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области, реализующим инвестиционные проекты, бизнес-проекты, в целях строительства, приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и (или) их ремонта и реконструкции, приобретения оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений, закупки комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг.

Обязательное условие оказания государственной финансовой поддержки на конкурсной основе субъектам предпринимательства - создание новых рабочих мест.

Прием документов на участие в конкурсе осуществляет комитет экономики Витебского облисполкома по 15 сентября.