Грузооборот транспорта Гомельской области в январе-июле 2022 г. составил 14,4 млрд тонно-километров, или 95,8% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-июле 2022 г. пассажирооборот составил 860,4 млн пассажиро-километров, или 97,9% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 117,5 млн человек, или 94,3% к январю-июлю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных предприятий области не представлена.