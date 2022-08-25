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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СОКРАТИЛСЯ НА 4,2%
13:08 26.08.2022
Грузооборот транспорта Гомельской области в январе-июле 2022 г. составил 14,4 млрд тонно-километров, или 95,8% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-июле 2022 г. пассажирооборот составил 860,4 млн пассажиро-километров, или 97,9% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 117,5 млн человек, или 94,3% к январю-июлю 2021 г.
Информация о грузоперевозках транспортных предприятий области не представлена.
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