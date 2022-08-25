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ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ «БЕЛОМО» БУДЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬ АНАЛОГ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ ABS И EBS ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
12:56 26.08.2022
Холдинг «БелОМО» будет разрабатывать аналог тормозных систем ABS и EBS для большегрузных автомобилей. Об этом сегодня сообщил гендиректор холдинга Александр Мороз.
Большую часть продукции (65%) предприятия БелОМО поставляют на экспорт, при этом половину - в страны дальнего зарубежья. Один из перспективных проектов - создание систем ABS и EBS тормозного привода для большегрузных автомобилей.
"Очень востребовано. Россия вся в очереди стоит. Мы конкурировали с ними, но сейчас появилась ниша, наша задача - эту нишу занять", - заявил руководитель холдинга.
Проект по разработке и производству импортозамещающих систем ABS и EBS тормозного привода автомобилей и прицепных устройств разработан для потребностей белорусских и российских предприятий. Предполагается, что эти изделия будут разрабатываться для большегрузных автомобилей, автобусов, троллейбусов и сельскохозяйственной техники.
К концу года на предприятии планируют приступить к первым испытаниям системы ABS. Система EBS будет готова еще через год. Источники финансирования - собственные и заемные средства.
"Проект вошел в программу наших отношений с Российской Федерацией. Согласованы объемы инвестиций и объемы роста производства", - пояснил вице-премьер Петр Пархомчик.
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