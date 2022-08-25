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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАЛИ БОЛЕЕ 16,1 МЛН РУБЛЕЙ


12:19 26.08.2022

За январь-июль 2022 года налоговыми органами Брестской области в принудительном порядке взыскано более 16,1 млн рублей, или 1,2% от поступивших в бюджет платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции областной инспекции МНС, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 1,5 млн рублей, со счетов их дебиторов списано 14,5 млн рублей.

При этом изъято из касс 0,08 млн рублей наличных денежных средств, поступления от реализации имущества должников составили 0,03 млн рублей.
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