ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ПРОСЕЛ НА 4,6%

11:35 26.08.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-июль 2022 года в текущих ценах составил 12 824,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 4,6% меньше к уровню января-июля 2021 г.