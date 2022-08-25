В связи с плановыми ремонтными работами на участках Могилев-Жлобин и Жлобин-Хальч 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12 и 13 сентября 2022 года изменяется расписание поезда № 615/616 Могилев-Гомель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 1, 12 и 13 сентября данный поезд отправится из Могилева на 2 часа 35 минут раньше графика, а 5, 6, 7, 8 и 9 сентября – на 2 часа 40 минут раньше.

С 5 по 9 сентября незначительно изменится расписание движения поездов международных линий № 55/56 Гомель-Москва-Гомель и № 83/84 Гомель – Санкт-Петербург – Гомель.

Также в период с 5 по 9 сентября измененным расписанием будет курсировать поезд №715 Гомель-Минск.

С 19 по 23 сентября, в связи с ремонтом на участке Могилев-2 – Буйничи, измененным маршрутом и расписанием будут следовать поезда международных линий № 55/56 Гомель-Могилев-Москва и № 83/84 Гомель – Санкт-Петербург.

С 19 по 22 сентября поезд № 603 Гомель-Брест будет отправляться из Гомеля на 31 минуту раньше. Кроме того, проследует измененным расписанием поезд №605/606 Полоцк-Брест, в состав которого будут включены беспересадочные вагоны Полоцк-Гомель.

Также 19 сентября измененным расписанием будет следовать поезд № 749/750 Гомель-Могилев, он отправится из Могилева на 1 час 28 минут раньше.

В период с 19 по 23 сентября поезда № 615/616 в сообщении Гомель-Могилев-Гомель отменены. Вместо них в эти дни будут курсировать поезда № 613/614 в сообщении Гомель-Буйничи-Гомель, отправлением из Гомеля в 14:27 и прибытием на станцию Буйничи в 16:57, отправлением из Буйнич в 17:46 и прибытием на станцию Гомель в 20:57. Кроме того, в связи с ремонтными работами, отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом и расписанием. Подвоз пассажиров на участке Могилев-Буйничи будет организован автобусами.

Белорусская железная дорога просит пассажиров учитывать данные обстоятельства при планировании поездок и рекомендует заранее уточнять время отправления и прибытия поездов.

БЖД также приносит извинения пассажирам за временные неудобства.