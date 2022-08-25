В январе-июле 2022 года в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1499,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 87,8% к уровню января-июля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1 417,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 87,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 107,2 тыс. тонн, молока – 521 тыс. тонн, яиц получено 255,2 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 94,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,7% молока и 81,3% производства яиц.

На 1 августа 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 608,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 210,1 тыс. голов. Численность свиней составила 262,6 тыс. голов.

На 1 августа 2022 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 31,1% площадей, подлежащих уборке. Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 274,1 тыс. тонн при средней урожайности 25,3 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 августа 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 444,1 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 385,1 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 7 центнеров кормовых единиц, кормов из трав – 8,4 центнера.