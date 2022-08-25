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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ СВЯЗЫВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НАПРЯМУЮ С ВОВЛЕЧЕННОСТЬЮ В ЭТОТ ПРОЦЕСС МАЛОГО БИЗНЕСА
10:34 26.08.2022
От вовлеченности малого бизнеса напрямую зависит эффективность импортозамещения. Об этом заявила 25 августа 2022 г. директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Ольга Русинович в ходе «открытой приемной» по вопросам развития предпринимательства в Горецком районе Могилевской области.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, мероприятие прошло в онлайн-формате в рамках заседания Совета по развитию предпринимательства при Могилевском облисполкоме. Участие в нем принимали представители делового сообщества региона, районных и городских исполнительных комитетов, руководство Департамента по предпринимательству.
Ольга Русинович отметила необходимость активизации работы по вовлечению МСП в импортозамещение.
«Именно от инициативности, доверия и заинтересованности малого и среднего бизнеса напрямую зависит эффективность нашей масштабной работы по стимулированию импортозамещения. Производство отечественных аналогов зарубежной продукции – это та ниша, которая может и должна быть освоена. Со своей стороны государство окажет всю необходимую финансовую и иную поддержку таким инициативам», – подчеркнула директор Департамента.
Повестка дня «открытой приемной» включала широкий перечень вопросов. Среди них – выполнение регионального комплекса мероприятий по реализации госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы, перспективные направления развития МСП и инфраструктуры поддержки, а также препятствия, которые его сдерживают.
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