От вовлеченности малого бизнеса напрямую зависит эффективность импортозамещения. Об этом заявила 25 августа 2022 г. директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Ольга Русинович в ходе «открытой приемной» по вопросам развития предпринимательства в Горецком районе Могилевской области.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, мероприятие прошло в онлайн-формате в рамках заседания Совета по развитию предпринимательства при Могилевском облисполкоме. Участие в нем принимали представители делового сообщества региона, районных и городских исполнительных комитетов, руководство Департамента по предпринимательству.

Ольга Русинович отметила необходимость активизации работы по вовлечению МСП в импортозамещение.

«Именно от инициативности, доверия и заинтересованности малого и среднего бизнеса напрямую зависит эффективность нашей масштабной работы по стимулированию импортозамещения. Производство отечественных аналогов зарубежной продукции – это та ниша, которая может и должна быть освоена. Со своей стороны государство окажет всю необходимую финансовую и иную поддержку таким инициативам», – подчеркнула директор Департамента.

Повестка дня «открытой приемной» включала широкий перечень вопросов. Среди них – выполнение регионального комплекса мероприятий по реализации госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы, перспективные направления развития МСП и инфраструктуры поддержки, а также препятствия, которые его сдерживают.