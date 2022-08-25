За январь-июнь 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,7%, рентабельность продаж – 6,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2022 г. составила 7 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,4 млрд рублей, или 19,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2022 г. составила 8,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,9 млрд рублей, или 23,1% от общего объема кредиторской задолженности.