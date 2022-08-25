В январе-июле 2022 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 62,7% доходов консолидированного бюджета Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции областной инспекции МНС, эта категория плательщиков за январь-июль 2022 года уплатила в бюджет 2089,7 млн рублей. От организаций поступило 1979,8 млн рублей, или 59,4%. Индивидуальные предприниматели уплатили 109,9 млн рублей, или 3,3%.

За семь месяцев текущего года платежи субъектов хозяйствования негосударственного сектора приросли на 10,4% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В абсолютной сумме прирост составил 197,4 млн рублей.