В январе-июле 2022 года организациями всех форм собственности Витебской области построено 1,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 126,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 59,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 46,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 48,2 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 33,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 26,2% от общего ввода по области.