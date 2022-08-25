Товары для строительства и промышленности лидируют в структуре продаж на площадке импортозамещения ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, за июнь-август 2022 г. среди импортозамещающих товаров преобладает продукция для строительства, компоненты и материалы для промышленности, электрические соединения и электроаппаратура, отопительное оборудование и системы кондиционирования воздуха, а также измерительные приборы и спецодежда.

В частности, особым спросом у заказчиков пользуются изделия из пластмасс и резины, клеевые составы, светодиодные светильники, лакокрасочная продукция. На эти группы товаров приходится более четверти от общей суммы сделок, совершенных на биржевой площадке со дня ее запуска.

В основном это продукция, произведенная в Беларуси, России и Китае, однако подавляющее большинство поставщиков - отечественные предприятия малого и среднего бизнеса, которые благодаря сервису импортозамещения получили дополнительный канал сбыта и смогли найти новых деловых партнеров, в том числе среди крупных компаний государственного сектора.

Одна из целей площадки импортозамещения - стимулировать создание и развитие в стране небольших частных производств, ориентированных на выпуск аналогов импортных товаров, многие из которых стали недоступны из-за санкционных ограничений. Таким образом, регистрируясь на биржевой торговой платформе, субъекты малого и среднего предпринимательства получают возможность не только рекламировать свою продукцию, но и обогащаться идеями для новых проектов, которые бы позволили им занять освободившиеся ниши на рынке Беларуси или России, где проблема импортозамещения стоит не менее остро.

Сейчас электронным сервисом по реализации импортозамещающих товаров регулярно пользуются белорусские и российские компании, а на прошлой неделе специально для участия в торгах на площадке импортозамещения аккредитовалась новая компания из Китая.

В целом круг пользователей биржевой B2B-платформы постоянно расширяется, что влечет за собой и увеличение количества активных заявок на покупку и продажу: на сегодняшний день их свыше 40 тыс., включая 263 на поставку товара под заказ.

С момента начала работы площадки импортозамещения, 27 мая 2022 года, на ней совершено 6387 сделок на сумму 46,6 млн BYN.