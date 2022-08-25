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ЭКОНОМИКА РБ


ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ БАРАНОВИЧИ-ВОЛКОВЫСК В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ ИЗМЕНИТСЯ


16:38 25.08.2022

В связи с проведением плановых ремонтных работ на участке Барановичи-Волковыск в период с 29 августа по 29 сентября 2022 года частично изменяется маршрут и расписание движения пассажирского поезда № 680 Гродно-Витебск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 29 августа, 1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 и 29 сентября данный поезд отправится из Гродно в 10:35 и будет следовать измененным расписанием через станцию Лида (а не через станцию Волковыск).

БЖД обращает внимание пассажиров, что 29 августа, 1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 и 29 сентября на участке Барановичи-Волковыск отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом.

На предприятии просят пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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