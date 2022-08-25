|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 0,5%
15:30 25.08.2022
В Витебской области розничный товарооборот в январе-июле 2022 г. составил 3795,1 млн рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,3% розничного товарооборота области, составил 3 464,9 млн рублей, или 101,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-июле 2022 г. оптовый товарооборот составил 8 578,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 157% к уровню января-июля 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июле 2022 г. составил 181,5 млн рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2022
Курсы в банках
на 25.08.2022
Конвертация в банках
на 25.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте