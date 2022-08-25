В Витебской области розничный товарооборот в январе-июле 2022 г. составил 3795,1 млн рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,3% розничного товарооборота области, составил 3 464,9 млн рублей, или 101,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-июле 2022 г. оптовый товарооборот составил 8 578,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 157% к уровню января-июля 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2022 г. составил 181,5 млн рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2021 г.