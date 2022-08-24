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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖРАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ОКАЗАНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДПОМОЩИ ПОЯВЯТСЯ В БЕЛАРУСИ


14:55 25.08.2022

Министерство здравоохранения впервые разработало типовое Положение о межрайонном центре, в котором оказывается специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, цель разработки единого положения – обеспечение унифицированного подхода к созданию межрайонных центров. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению доступности и качества оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи пациентам вне зависимости от их места жительства.

Благодаря интенсивному использованию новейшего оборудования, применению современных технологий диагностики, лечения и реабилитации пациентов, проживающих в районах, прилегающих к межрайонному центру, помощь будет оказана как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.

По словам разработчиков, пациентам будет обеспечен мультидисциплинарный подход при оказании медицинской помощи. Мощность межрайонного центра и объемы медицинской помощи будут определяться главным управлением по здравоохранению каждой области с учетом транспортной доступности, материально-технической оснащенности, кадрового обеспечения.

В дополнение к типовому положению разработаны инструкции о порядке оказания медицинской помощи пациентам с жизнеугрожающими состояниями – острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения (ОКС и ОНМК). Документы содержат четкий алгоритм действий медицинских работников межрайонного центра при оказании медицинской помощи. Создание межрайонных центров позволит рационально использовать ресурсы здравоохранения (кадровые, материальные, финансовые), обеспечить доступность специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению и улучшить качество ее оказания.

Составлен перечень населенных пунктов, в организациях здравоохранения которых организовываются межрайонные центры по оказанию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи: Брестская область – Барановичи и Пинск, Витебская область – Новополоцк и Орша, Гомельская область – Мозырь, Гродненская область – Лида и Островец, Минская область – Молодечно, Борисов и Солигорск, Могилевская область – Бобруйск.
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