Грузооборот транспорта Витебской области в январе-июле 2022 г. составил 888,7 млн тонно-километров, или 78,3% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-июле 2022 г. пассажирооборот составил 678,2 млн пассажиро-километров, или 101,9% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 86,4 млн человек, или 96,4% к январю-июлю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона не представлена.