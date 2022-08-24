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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УПАЛ НА 21,7%
14:13 25.08.2022
Грузооборот транспорта Витебской области в январе-июле 2022 г. составил 888,7 млн тонно-километров, или 78,3% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-июле 2022 г. пассажирооборот составил 678,2 млн пассажиро-километров, или 101,9% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 86,4 млн человек, или 96,4% к январю-июлю 2021 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона не представлена.
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