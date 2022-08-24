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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ГПО «БЕЛТОПГАЗ» ДОБЫЛИ ВТОРОЙ МИЛЛИОН ТОНН ТОРФА
13:49 25.08.2022
Организации торфяной промышленности объединения «Белтопгаз» на 24 августа добыли 2 миллиона тонн торфа.
Как сообщает Telegram-канал ГПО «Белтопгаз», торфодобыча идет с опережающими темпами, на 34% превышая показатель прошлого года, за аналогичный период в 2021 году было добыто порядка 1,4 миллиона тонн. На 24 августа выполнено 87% от плана добычи этого сезона.
Для обеспечения потребностей отечественной экономики и поставок на внешние рынки в текущем сезоне планируется добыть около 2,3 миллиона тонн торфа. Из него будет произведено около миллиона тонн топливных брикетов и торфяной сушенки, а также 83 тысячи тонн верхового кипованного торфа и 58,5 тысяч тонн питательных грунтов.
К началу сезона добычи торфопредприятия подошли с максимальной готовностью, что наряду с погодными условиями позволяет добиться столь высоких темпов.
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