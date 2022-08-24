В январе-июле 2022 года объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 11 687,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,2% к уровню января-июля 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 82,7%, в обрабатывающей промышленности – 92,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 100,8%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 98,8%.