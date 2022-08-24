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ЭКОНОМИКА РБ
НА ТЕРРИТОРИИ ЭЛЕКТРОДЕПО «СЛУЦКОЕ» МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА ОДНОВРЕМЕННО ВОЗВОДЯТ 5 ЗДАНИЙ
12:36 25.08.2022
В составе объекта «Электродепо «Слуцкое» (третья линия метро) ведется строительство одновременно пяти зданий. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Согласно информации, на одном из них – совмещенной тягово-понизительной подстанции с компрессорной – начат монтаж навесных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем.
В сентябре начнется возведение еще двух объектов – пятиэтажного административного корпуса и цеха по репрофилированию (восстановлению) старогодных рельсов.
Проектом предусмотрены сблокированность основных корпусов либо соединение с помощью надземных пешеходных переходов для обеспечения безопасности передвижения работников по территории электродепо.
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