ЭКОНОМИКА РБ

НА ТЕРРИТОРИИ ЭЛЕКТРОДЕПО «СЛУЦКОЕ» МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА ОДНОВРЕМЕННО ВОЗВОДЯТ 5 ЗДАНИЙ

12:36 25.08.2022 В составе объекта «Электродепо «Слуцкое» (третья линия метро) ведется строительство одновременно пяти зданий. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой». Согласно информации, на одном из них – совмещенной тягово-понизительной подстанции с компрессорной – начат монтаж навесных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем. В сентябре начнется возведение еще двух объектов – пятиэтажного административного корпуса и цеха по репрофилированию (восстановлению) старогодных рельсов. Проектом предусмотрены сблокированность основных корпусов либо соединение с помощью надземных пешеходных переходов для обеспечения безопасности передвижения работников по территории электродепо.