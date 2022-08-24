Министерство финансов сообщило об исполнении 24 августа 2022 г. обязательств по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 и Belarus-2031.

«В условиях продолжающейся неспособности западной расчетно-клиринговой инфраструктуры обеспечивать доведение выплат до всех держателей еврооблигаций Республики Беларусь, а также санкционных ограничений, действующих в отношении Национального банка как финансового агента правительства Беларуси, очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 и Belarus-2031 в общей сумме 38,6 млн долларов США в эквиваленте произведена 24 августа 2022 года в полном объеме в соответствии с ранее принятым временным порядком исполнения внешних государственных долговых обязательств», - говорится в сообщении Минфина.

В нем отмечается, что платеж осуществлен за счет средств в иностранной валюте путем перечисления на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк» в белорусских рублях.

Доступ к данным средствам обеспечен для определенного эмиссионной документацией платежного агента – Citibank N.A. London Branch (в настоящий момент выполняет функции регистратора, финансового, платежного и трансфертного агента).