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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОСТАВИЛА 3,7%
11:44 25.08.2022
За январь-июнь 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 4,4%, рентабельность продаж – 3,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2022 г. составила 4 089,5 млн рублей, в том числе просроченная – 758,3 млн рублей, или 18,5% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 июля 2022 г. составила 5 895,5 млн рублей, в том числе просроченная – 936,2 млн рублей, или 15,9% от общего объема кредиторской задолженности.
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