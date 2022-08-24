За январь-июнь 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 4,4%, рентабельность продаж – 3,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2022 г. составила 4 089,5 млн рублей, в том числе просроченная – 758,3 млн рублей, или 18,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2022 г. составила 5 895,5 млн рублей, в том числе просроченная – 936,2 млн рублей, или 15,9% от общего объема кредиторской задолженности.