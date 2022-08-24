В январе-июле 2022 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1278,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1215,3 млн рублей.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 133,4 тыс. тонн, молока – 441,3 тыс. тонн, яиц получено 274 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 94% молока и 84,2% производства яиц.

На 1 августа 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 523,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 183,4 тыс. голов. Численность свиней составила 398 тыс. голов.

На 1 августа 2022 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 5% площадей, подлежащих уборке. Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 64,6 тыс. тонн при средней урожайности 35,9 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 августа 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 521,1 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 505,2 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 9,8 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 12,8 центнера.