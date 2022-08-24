|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА ЗАПЛАТИЛА 15,6 ТЫС. РУБЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ПОСЛЕ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
10:33 25.08.2022
Сельскохозяйственная организация Белыничского района не уплатила транспортный налог за 2021 год в отношении 37 транспортных средств, зарегистрированных за ней в ГАИ МВД.
Нарушение установили сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам по Шкловскому району при последующем этапе камеральной проверки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в адрес организации было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет транспортный налог.
Сельхозпредприятие заплатило транспортный налог в размере 15,6 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2022
Курсы в банках
на 25.08.2022
Конвертация в банках
на 25.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте