ЭКОНОМИКА РБ

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА ЗАПЛАТИЛА 15,6 ТЫС. РУБЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ПОСЛЕ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

10:33 25.08.2022 Сельскохозяйственная организация Белыничского района не уплатила транспортный налог за 2021 год в отношении 37 транспортных средств, зарегистрированных за ней в ГАИ МВД. Нарушение установили сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам по Шкловскому району при последующем этапе камеральной проверки. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в адрес организации было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет транспортный налог. Сельхозпредприятие заплатило транспортный налог в размере 15,6 тыс. рублей.