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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ МИНСК-ОРША 29 АВГУСТА ИЗМЕНИТСЯ
09:40 25.08.2022
29 августа 2022 года в связи с проведением плановых работ по смене стрелочного перевода на участке Минск-Орша будут отменены поезда региональных линий бизнес-класса № 861 Орша-Минск и № 864 Минск-Орша.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в этот день поезда № 862 Минск-Орша и № 863 Орша-Минск также будут курсировать с минимальными отклонениями от действующего расписания. В связи с этим Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам заранее уточнять время отправления и прибытия поездов.
БЖД приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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