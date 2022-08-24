29 августа 2022 года в связи с проведением плановых работ по смене стрелочного перевода на участке Минск-Орша будут отменены поезда региональных линий бизнес-класса № 861 Орша-Минск и № 864 Минск-Орша.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в этот день поезда № 862 Минск-Орша и № 863 Орша-Минск также будут курсировать с минимальными отклонениями от действующего расписания. В связи с этим Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам заранее уточнять время отправления и прибытия поездов.

БЖД приносит извинения пассажирам за временные неудобства.