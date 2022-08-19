В июле интерес к аренде квартир в Минске начал расти, но предложение жилья все равно поставило новый рекорд.

Как пишет Realt.by, с открытием подачи документов на поступление в ВУЗы и ССУзы Минска активность на рынке арендных квартир столицы к середине лета ожидаемо возросла: по данным Google Trends количество поисковых запросов «снять квартиру в Минске» за месяц выросла на 16%. Тем не менее текущий уровень спроса для июля является довольно низким в сравнении с предыдущими годами.

Несмотря на относительно невысокий спрос, количество объявлений о сдаче квартир в аренду продолжает увеличиваться. За весь июль активными были 18 тысяч объявлений, что еще на 3% больше, чем месяцем ранее. Наиболее заметно выросло количество свободных 2- и 3-комнатных квартир (+4% в обоих случаях), «однушек» стало больше только на 2%.

Существенных изменений в среднем уровне арендных ставок по сравнению с июнем не произошло даже несмотря на увеличившуюся активность потенциальных арендаторов. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $256 (без изменений); 2-комнатные квартиры — $317 (снижение на 0,3%); 3-комнатные квартиры — $401 (снижение на 0,2%).

По сравнению с прошлым годом текущий уровень цен аренды квартир в Минске ниже в среднем на 5-6%.

Поскольку цены аренды квартир остались практически такими же, как в июне, средняя доходность от аренды квартир в июле не изменилась. Максимальная доходность от валютных депозитов также осталась прежней.