Семь районов Гомельской области вышли на финишную прямую на уборке зерновых колосовых культур. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Дмитрий Петрожицкий.

По его информации, зерновые колосовые в регионе в целом убрали на 88% площадей. Аграрии намолотили 715 тыс. т зерна при средней урожайности 23,9 ц/га.

"Семь районов области вышли на финишную прямую - убрали более 90% площадей. Это Брагинский, Жлобинский, Мозырский, Наровлянский, Речицкий, Хойникский и Чечерский районы", - перечислил Дмитрий Петрожицкий, которого цитирует Telegram-канал "Гомельщина официально".

В то же время в восьми районах темпы ниже среднеобластных. Например, в Лельчицком убрано только 75% зернового клина.

"За неделю все должны полностью закончить уборку. Для этого есть все возможности. Нужен только строгий контроль", - подчеркнул председатель облисполкома Иван Крупко.