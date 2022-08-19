В январе-июле 2022 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 14 321,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января-июля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 8,5%.

При этом в обрабатывающей промышленности производство упало на 1,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом на 4,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 5,5%.