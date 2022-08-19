|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ В 11 МЛН ТОНН
12:26 22.08.2022
В Беларуси в 2022 году ожидается урожай зерновых в 11 млн т, в том числе более 8 млн т колосовых. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.
«Нам надо удержать внесение минеральных удобрений в тех объемах, что были в этом году, и хоть чуть-чуть прибавлять. Тогда мы будем стабильно иметь 11-11,5 млн т зерновых», - сказал, в свою очередь, Лукашенко во время поездки 19 августа 2022 года в Пружанский район Брестской области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 19.08.2022
Курсы в банках
на 22.08.2022
Конвертация в банках
на 22.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте