В Беларуси в 2022 году ожидается урожай зерновых в 11 млн т, в том числе более 8 млн т колосовых. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.

«Нам надо удержать внесение минеральных удобрений в тех объемах, что были в этом году, и хоть чуть-чуть прибавлять. Тогда мы будем стабильно иметь 11-11,5 млн т зерновых», - сказал, в свою очередь, Лукашенко во время поездки 19 августа 2022 года в Пружанский район Брестской области.