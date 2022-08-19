Премьер-министр Роман Головченко обсудил вопросы молокоперерабатывающей промышленности на Рогачевском молочно-консервном комбинате.

Как сообщает сайт правительства, задача - увеличить объем продукции молокопереработки.

Премьер-министр рассмотрел отдельные вопросы обеспечения сырьем отечественной молокоперерабатывающей промышленности, а также ситуацию по производству молока в стране в целом. Он акцентировал внимание на том, что стоит задача увеличить объем продукции молокопереработки. Для этого необходимо наращивать объемы молока, повышать его качество и загружать производственные мощности на 100%, ведь это - наши деньги.

"За 6 месяцев текущего года в стране произведено 4,5 млн т молока, фактически это уровень прошлого года с небольшой прибавкой в 0,4%", - отметил Роман Головченко.

Сделан акцент на кормозаготовке, повышении эффективности отдачи сырьевых зон. По словам Премьер-министра, во главе пирамиды должен стоять переработчик, как определенный центр аккумулирования прибыли. Однако для этого он должен хорошо финансировать хозяйства своей сырьевой зоны, а они в свою очередь - исправно обеспечивать его сырьем. Он заслушал руководство области и предприятия, которые рассказали о ситуации с обеспечением цельномолочной продукцией (в первую очередь населения), выполнением графиков по допоставкам молочной продукции, а также обстановкой дел с экспортом.

Также Роман Головченко озвучил мнение, что иметь современную переработку, вложить большие ресурсы и недотягивать до ее полной загрузки молоком по-государственному неправильно.

Премьер-министр отметил, что с финансовыми показателями на предприятии дела обстоят неплохо и это радует. Их даже можно назвать впечатляющими, если учитывать тот факт, что руководитель назначен недавно. "Один рост прибыли практически в 10 раз чего стоит, - подчеркнул Премьер-министр. - Прибыль от реализации продукции, то есть чистая прибыль, также выросла более чем в три раза. Меньшими темпами выросла выручка, что говорит о том, что это не чудеса статистики, а реальная работа с себестоимостью и затратами".

"Предприятие очень современное, его ситуацию сегодня разбирали подробно: сбыт, экспорт, рынки, - сказал Роман Головченко. - Спрос очень устойчивый, и, конечно, его сдерживает недостаток сырья, именно: молока. Это хроническая проблема для Гомельской области. И по-государственному неправильно иметь такую современную переработку, большие вложенные ресурсы и недотягивать до ее полной загрузки молоком. Поэтому параллельно мы сегодня рассматривали вопросы увеличения объемов производства молока в Гомельской области и повышения его сортности".